Bastareaud et les Bleus revanchards

En juin 2009, l’affaire avait fait grand bruit. Au lendemain d’un test-match joué à Wellington contre les All Blacks, Mathieu Bastareaud, alors âgé de 20 ans à peine, avait affirmé avoir subi une agression tandis qu’il regagnait l’hôtel des Bleus au petit matin. Une version des faits rapidement invalidée par une enquête suivie de près par le Premier ministre néo-zélandais en personne. Avec l’improbable dénouement que l’on sait: les aveux confus d’un centre qui en définitive assure être tombé ivre sur sa table de nuit…

Depuis la sortie de son autobiographie en 2015, l’intéressé n’avait plus eu à évoquer cette anecdote douloureuse qui a manqué de lui coûter sa carrière. Une casserole qui lui est revenue en pleine tête ce vendredi en conférence de presse. Depuis jeudi en effet, le XV de France est de retour à Wellington, et les Tricolores sont descendus dans le même hôtel qu’il y a neuf ans… Pas un problème à en croire le capitaine des Bleus, ainsi relayé par Rubyrama: "Je n'en ai absolument rien à faire. Mais je vais répondre, avant qu'il y ait d'autres questions là-dessus. Ça fait neuf ans, j'ai tourné la page. Faites-en de même. Je suis venu là pour parler du match, pas pour parler de l'hôtel !"

Et Mathieu Bastareaud de marteler, passablement agacé par cet épisode exhumé par des médias néo-zélandais: "Je suis plus âgé aujourd’hui… C'était il y a neuf ans, pour moi c'est du passé. Mais visiblement pas pour vous, les journalistes..." Du passé, comme la dérouillée encaissée samedi dernier à Auckland (52-11) ? Le Toulonnais l’entend ainsi… "On est des grands garçons, pas besoin de mobiliser les mecs. Si on n'a pas d'esprit de révolte, on n'a rien à faire là. On doit montrer un autre visage que lors de la seconde période du premier test. On doit montrer aussi qu'on est une équipe, pas seulement une sélection de joueurs, clame-t-il. Quand on prend cinquante points, si on ne montre pas un peu d'esprit de révolte, c'est qu'on n'a rien à faire là. Et on n'a rien à perdre…"