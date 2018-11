Argentine: Un seul changement face aux Bleus

'Plan comm' ou pas, les Argentins, fidèles à leur réputation de bête noire du rugby français depuis le début des années 2000 avec notamment ce bilan à leur avantage de 10 victoires pour 6 défaites, se verraient bien prendre un ascendant psychologique certain sur les Bleus de Brunel à un an des retrouvailles entre le XV de France et les Pumas dans le cadre de la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre). Samedi, à Lille (21h05), les joueurs de Mario Ledesma et Gonzalo Quesada viseront, une semaine après la belle résistance offerte à Dublin face à l'Irlande (28-17), viseront un 5e succès en France au XXIe siècle. Avec la stabilité d'un groupe et d'une équipe qui n'enregistre qu'un seul changement d'une semaine sur l'autre au coup d'envoi avec le retour aux dépens de Tomas Cubelli (29 ans, 68 sélections) à la mêlée du plus jeune Gonzalo Bertranou (24 ans, 18 sélections) aux cotés de l'incontournable Nicolas Sanchez, désigné comme "la" menace argentine de ce match" par Baptiste Serin.

Le XV argentin : Boffelli - Delguy, Orlando, De la Fuente, Moyano - (o) Sanchez, (m) Bertranou - Petti, Ortega Desio, Matera (cap.) - Lavanini, Alemanno - Medrano, Creevy, Garcia Botta.

Remplaçants : Montoya, Zeiss, Sordoni, Galarza, Bruni, Lezana, Cubelli, Moroni.