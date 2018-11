Argentine: Premier brassard pour Matera en Irlande

C'est un sacré baptême du feu que Mario Ledesma, le sélectionneur des Pumas, a offert à son nouveau capitaine Pablo Matera, successeur d'Agustin Creevy dans ce rôle à l'occasion du premier test-match de la tournée d'automne en Europe de l'équipe d'Argentine. A une semaine du rendez-vous à Lille, face au XV de France, le 3e ligne portera le brassard samedi, à l'Aviva Stadium de Dublin (19h30), face à l'Irlande, 2e nation mondiale et lauréate du dernier Grand Chelem dans le Tournoi. 6 changements interviennent par rapport à l'équipe qui, après avoir mené 31 à 7 face à l'Australie, il y a un mois, à Salta en clôture du Rugby Championship, avant de s'incliner (34-45), dont le plus marquant concerne le poste de demi de mêlée avec la titularisation de Tomas Cubelli, préféré à Gonzalo Bertranou, pour cornaquer un pack argentin fortement remanié.

Côté irlandais, après une victoire tranquille contre l'Italie (54-7), Joe Schmidt peut rappeler ses cadres avec le retour de son capitaine Rory Best, absent lors de la dernière tournée d'été, mais aussi Johnny Sexton, Robbie Henshaw et... Sean O'Brien, remis de blessures à la hanche et à l'épaule ; le 3e ligne n'était plus apparu en sélection depuis plus d'un an et un match contre... l'Argentine. Rob Kearney toujours indisponible, Jordan Larmour poursuit son intérim à l'arrière, après son triplé face aux Italiens.

Le XV irlandais : Larmour, Earls, Henshaw, Aki, Stockdale - (o) Sexton, (m) Marmion - CJ Stander, O'Brien, O'Mahony - Ryan, Henderson - Furlong, Best (Cap.), Healy.

Remplaçants : Cronin, McGrath, Porter, Toner, Leavy, McGrath, Carbery, Conway.