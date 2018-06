Sale temps sur Roland…

La météo exécrable qui règne sur la région parisienne ce mardi pourrait avoir raison du joli programme des Internationaux de France. Alors qu’il a plu sans discontinuer dans la matinée et qu’un épisode de grêle est attendu cet après-midi, le très alléchant quart de finale entre Alexander Zverev et Dominic Thiem, initialement prévu dès 14h, se retrouve potentiellement menacé, comme le match de Novak Djokovic contre la surprise italienne Marco Cecchinato et les simples dames du jour. Rappelons pour le public que les billets sont intégralement remboursés à Roland-Garros lorsque les intempéries ne permettent pas plus de deux heures de jeu.