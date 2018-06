Nadal trop fort pour Del Potro

Comme une impression de déjà-vu… Juan Martin del Potro erre au fond du Central de Roland-Garros, tête basse, réduit à l’impuissance comme l’avaient été Dominic Thiem et Stan Wawrinka l’an passé en demie puis en finale du tournoi parisien. Comme on y croyait avant les matches de l’Autrichien et du Suisse en 2017, on espérait que l’Argentin soit en mesure de contester la suprématie de Rafael Nadal dans son antre de la Porte d’Auteuil. Thiem avait marqué sept jeux (6-4, 6-3, 6-0), Wawrinka un de moins (6-2, 6-3, 6-1). Del Potro subira le même sort (6-4, 6-1, 6-2).

Quand les choses deviennent vraiment sérieuses, Nadal est impitoyable. Le Majorquin en est désormais à 11 victoires pour autant de défaites en demi-finale de Roland-Garros où, dès qu’il atteint les quarts de finale, il remporte le tournoi à chaque fois. Encore plus fort, Nadal n’a plus perdu en demi-finale de Grand Chelem depuis l’US Open 2009, où un certain Del Potro lui avait sèchement refermé la porte au nez (6-2, 6-2, 6-2). Belle revanche.

Tout dépend de Nadal

On pensait donc que l’Argentin avait les armes pour gêner Nadal, même s’il ne l’a jamais battu sur terre battue (0-2 sur l’ocre, 5-9 au total des confrontations). Après tout, le géant de Tandil est taillé pour tourmenter le Majorquin, il faut généralement être un excellent serveur, grand par la taille pour ne pas souffrir du lift adverse, et frapper très fort pour faire reculer le n°1 mondial. Soit tout l’inverse du profil de Diego Schwartzman, qui a mené un set et un break contre "Rafa" mercredi soir, avant que le maître des lieux ne se réveille. Comme quoi, tout dépend surtout du bon vouloir de ce dernier.

Ce Nadal-Schwartzman paraît bien loin, tout comme le neuvième jeu du premier set entre l’Espagnol et Del Potro, où l’Argentin a eu trois balles de break qui auraient probablement changé la suite du match. Parce que, on vous jure, il y eut un vrai moment dans ce match où Nadal a été sous pression, roué de coups droits par le géant Delpo. Avant ces trois balles de break à 4-4, Del Potro en avait eu trois autres à 1-1, 0-40. C’est là qu’il a laissé filer le match, dans ce premier set où Nadal, lui, sautera sur sa première opportunité à 5-4.

La suite sera un cavalier seul du Majorquin, tout simplement trop fort, et dominateur (35 coups gagnants à 20, 21 à 11 en coup droit). Del Potro évitera de justesse le 6-0 dans le deuxième set, et s’accrochera autant que possible dans le troisième –c’est-à-dire assez peu- pour offrir un peu plus de deux heures de tennis aux spectateurs. Dominic Thiem, s’il était devant sa télévision, n’a pas dû douter bien longtemps de l’identité de celui qui sera son adversaire, dimanche, en finale. On espère qu’il n’a pas pris trop peur.