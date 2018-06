Nadal prévient, il compte "élever son niveau" pour la finale

Impressionnant vainqueur de Juan Martin del Potro (6-4, 6-1, 6-2) en demies, Rafael Nadal partira largement favori de la finale de Roland-Garros, qui l'opposera dimanche à Dominic Thiem.

"J'ai fait un bon deuxième et un bon troisième set, et j'ai bien tenu mon service dans le premier, a expliqué le Majorquin vendredi soir. J'avais une bonne tactique et une bonne mentalité dans le premier set, et ça m'a donné la possibilité d'être bien meilleur dans la suite du match."

"Dimanche, je m'attends à un match très difficile face à un joueur qui joue bien, a confié le n°1 mondial à propos de Thiem, le seul joueur qui l'a battu sur terre ces deux dernières saisons. Je sais que je vais devoir jouer mon meilleur tennis si je veux avoir mes chances. Ce qui est bien c'est que j'ai joué beaucoup de bons matches sur terre battue cette saison. Dimanche, ce sera un jour où je vais donner le meilleur de moi-même, un jour il faudra élever un petit peu mon niveau de jeu. J'espère que je serai prêt."