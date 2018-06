Mercredi, c'est les dames d'abord

Garbine Muguruza et Maria Sharapova ouvriront le bal mercredi sur le court Philippe-Chatrier, à partir de 14h pour la suite (et fin) des quarts de finale de Roland-Garros. Rafael Nadal et Diego Schwartzman suivront sur le Central, alors que sur le Lenglen, on aura d'abord Simona Halep face à Angelique Kerber, puis Marin Cilic contre Juan Martin Del Potro. En double, sur le n°1 - pas avant midi) - Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, puis Kristina Mladenovic et Timea Babos disputeront également leur quart de finale (respectivement contre Maximo Gonzalez et Nicolas Jarry, et face à Eri Hozumi et Makoto Ninomiya).

Court Philippe-Chatrier (à partir de 14h)

Garbine MUGURUZA (ESP/n°3) - Maria SHARAPOVA (RUS/n°28)

Rafael NADAL (ESP/n°1) - Diego SCHWARTZMAN (ARG/n°11)

Court Suzanne-Lenglen

Simona HALEP (ROU/n°1) - Angelique KERBER (ALL/n°12)

Marin CILIC (CRO/n°3) - Juan Martin DEL POTRO (ARG/n°5)