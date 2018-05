Les wild-card dévoilées, Mahut et Parmentier concernés

Sur proposition du DTN Pierre Cherret, le Président de la FFT Bernard Giudicelli et le Directeur du tournoi de Roland-Garros Guy Forget ont arrêté la liste ci-après des invitations (wild-cards) attribuées pour les qualifications et le tableau final des simples dames et messieurs (21 mai – 10 juin), ainsi que pour les épreuves de tennis en fauteuil (7 au 9 juin).

La liste des wild cards qualifs et grand tableau pour #RG18 dévoilée ! @ppauline86 et @nmahut en font partie. À lire en détail ici ▶ https://t.co/MvKjhixZzx pic.twitter.com/Z7YxlEJiA3 — Roland-Garros (@rolandgarros) 16 mai 2018

Simple Dames

Tableau final :

1 - FERRO Fiona (FRA)

2 - GEORGES Myrtille (FRA)

3 - HESSE Amandine (FRA)

4 - PAQUET Chloé (FRA)

5 - PARMENTIER Pauline (FRA)

6 - PONCHET Jessika (FRA)

7 - TOWNSEND Taylor (USA)

8 - WC à designer par la Fédération australienne de tennis (Tennis Australia)

Qualifications :

1 - ALBIE Audrey (FRA)

2 - ANDRIANJAFITRIMO Tessah (FRA)

3 - ARCANGIOLI Manon (FRA)

4 - BUREL Clara (FRA)

5 - CAKAREVIC Sara (FRA)

6 - PARRY Diane (FRA)

7 - TAN Harmony (FRA)

8 - YEROLYMOS Margot (FRA)

Simple messieurs

Tableau final :

1 - BARRERE Grégoire (FRA)

2 - BENCHETRIT Elliot (FRA)

3 - HEMERY Calvin (FRA)

4 - JANVIER Maxime (FRA)

5 - MAHUT Nicolas (FRA)

6 - MOUTET Corentin (FRA)

7 - RUBIN Noah (USA)

8 - WC à designer par la Fédération australienne de tennis (Tennis Australia)

Qualifications :

1 - ANGELE Jaimée-Floyd (FRA)

2 - BLANCANEAUX Geoffrey (FRA)

3 - DENOLLY Corentin (FRA)

4 - FURNESS Evan (FRA)

5 - GASTON Hugo (FRA)

6 - GRENIER Hugo (FRA)

7 - HUMBERT Ugo (FRA)

8 - MULLER Alexandre (FRA)

9 - TATLOT Johan-Sébastien (FRA)

Tennis en fauteuil

Simple dames

- FAMIN Charlotte (FRA)

Simple messieurs

- CATTANEO Frédéric (FRA)