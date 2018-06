Le geste de l’organisation pour les spectateurs de mercredi

La journée de mercredi aux Internationaux de France a été perturbée par la pluie, interrompue dès 18h30 après une première suspension de près d’une heure… Aussi les deux quarts de finale messieurs du jour entre Rafael Nadal et Diego Schwartzman et entre Marin Cilic et Juan Martin Del Potro n’ont pu aller à leur terme – loin s’en faut.

Consciente du désagrément pour des spectateurs qui, sur les courts principaux, de fait, n’auront guère assisté qu’aux quarts dames Simona Halep-Angelique Kerber et Garbine Muguruza-Maria Sharapova, l’organisation a décidé de se fendre d’un petit geste commercial. Comme expliqué par le biais d’un communiqué ci-dessous.

"A l’issue d’une journée particulièrement perturbée par les mauvaises conditions météorologiques, la direction du tournoi vient de décider que les spectateurs détenteurs de billets, aujourd’hui, pour les courts Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen, pourraient accéder gratuitement demain au stade Roland-Garros. Ils pourront ainsi assister aux rencontres qui se dérouleront sur le court Suzanne-Lenglen, dans la limite des places disponibles, ainsi que sur les courts annexes." A savoir, notamment, la suite du quart de finale entre Cilic et Del Potro, qui débutera dès midi.