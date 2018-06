La famille Zidane était présente pour la finale de Nadal

Zinédine Zidane, qui a démissionné à la surprise générale du Real Madrid il y a deux semaines, a assisté à la finale de Roland-Garros entre Rafael Nadal, grand supporter du club merengue, et Dominic Thiem dimanche après-midi (6-4, 6-3, 6-2, 11e titre porte d’Auteuil pour "Rafa").

"Zizou", décontracté, était accompagné en tribune de sa femme Véronique et de deux de ses quatre fils footballeurs: Luca, gardien de but du Real, et Enzo, milieu de terrain du Lausanne-Sport.

Youri Djorkaeff et Martin Fourcade étaient placés juste au-dessus de lui.