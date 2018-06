Herbert-Mahut, la double joie

Puisque les Bleus n’aiment pas faire simple à Roland-Garros, autant faire double. Et pour ça, on peut compter sur Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. S’ils n’avaient pas encore atteint ne serait-ce qu’un quart de finale avant cette édition 2018, les deux amis n’ont pas rigolé cette année: c’est la victoire ! Face aux n°1 mondiaux Oliver Marach et Mate Pavic, vainqueurs de l’Open d’Australie et très en forme depuis le début de l’année, la paire tricolore a dominé son sujet en deux sets (6-2, 7-6).

De quoi faire rester une bonne poignée de spectateurs, tout de même, sur le court Philippe-Chatrier dans la foulée de la finale dames. Les Français tiennent leur Graal, ainsi que leur troisième titre du Grand Chelem après l’US Open 2015 et Wimbledon 2016. Ils confirment aussi leur excellente réussite à ce niveau, puisqu’ils restent donc sur trois victoires en autant de finales, leur seule défaite remontant à l’Australie 2015. Mahut, lui, en avait déjà joué – et perdu – une à Paris, en 2013 avec Michaël Llodra.

Mahut: "Tu as dit à mon fils qu'on allait gagner Roland-Garros !"

La tension est montée d’un cran lorsqu’au deuxième set, alors que tout allait bien avec un break d’avance, Mahut a été breaké, laissant Marach et Pavic revenir à 4-4. Et à nouveau sur le service de Mahut, à 6-5 contre les Français, ceux-ci ont eu quatre balles de break, donc de set, à sauver. "Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux, lâche Mahut sur le court, peu avant une Marseillaise lancée a capela par les supporters. En 2013, j’avais du mal à parler tant je pleurais, tant la défaite était difficile… Je ne savais pas si j’aurais une autre chance."

Une fois n’est pas coutume, c’est l’aîné – 36 ans, contre 27 pour Herbert – qui a plus parlé que "P2H". Le moment de révéler une belle anecdote: "Après notre défaite au premier tour à Monte-Carlo, mon plus grand fils était resté seul à la maison. Il était en larmes, inconsolable, et tu lui as dit de ne pas s’inquiéter, car on allait gagner Roland-Garros ! En tant que père, je t’ai demandé de ne pas dire des choses que tu n’étais pas sûr de tenir, car après il retient tout et c’est difficile à la maison (sourire)… Je te remercierai toute ma vie."

Mahut, assommé par son pote il y a quatre jours en demi-finales, et Herbert, sont les cinquième et sixième Français de l’ère Open à remporter Roland-Garros en double, après Yannick Noah-Henri Leconte en 1984 et Julien Benneteau-Edouard Roger-Vasselin en 2014. Mahut rejoint Llodra avec trois succès en tournoi du Grand Chelem. Mais il est le seul à l’avoir fait avec un seul partenaire (Llodra a gagné l’Open d’Australie avec Fabrice Santoro en 2003 et 2004, puis Wimbledon avec Arnaud Clément en 2007).