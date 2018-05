Garcia et Mladenovic avec Halep

Le tableau dames de Roland-Garros a été tiré au sort jeudi. Le plus gros choc du premier tour opposera Garbine Muguruza, troisième mondiale, à Svetlana Kuznetsova, alors que Serena Williams affrontera Kristyna Pliskova. Caroline Garcia, qui défiera Ying-Ying Duan au premier tour, est dans le quart de tableau de Simona Halep, la n°1 mondiale. C'est également le cas pour Kristina Mladenovic, en vue d'un éventuel troisième tour. Alizé Cornet jouera Sara Errani au premier tour, avant peut-être Chloe Paquet ou Pauline Parmentier, puis Caroline Wozniacki au troisième tour. Maria Sharapova commencera elle contre une qualifiée, avant un éventuel choc contre Karolina Pliskova au troisième tour. Enfin, on surveillera un possible Jelena Ostapenko-Victoria Azarenka dès le deuxième tour.