Garcia, à l'année prochaine

Elle voulait prendre toutes les choses positives de Roland-Garros. Mais jeudi soir, après son deuxième tour gagné en trois sets contre Shuai Peng, Caroline Garcia prévenait: "Roland-Garros, c'est incroyable, mais ça fait aussi commettre des fautes qu'on ne fait pas d'habitude." Elle ne croyait pas si mal dire. La Française a livré un match horrible lundi, en huitièmes de finale contre Angelique Kerber. L'Allemande s'est imposée 6-2, 6-3 en une heure de jeu. Ou plutôt, "Caro" a perdu. Comme une grande.

Tenez-vous bien, la n°7 mondiale a presque gagné autant de points qu'elle a commis de fautes: un ratio de 42-36, contre 62-13 pour Kerber... Il n'y a pas à chercher beaucoup plus loin l'analyse de cette rencontre. Caroline Garcia a bien eu un sursaut en fin de deuxième set, lorsqu'elle sauve quatre balles de match sur son service avant d'effacer un de ses deux breaks dans la foulée. Tout le monde s'est alors enflammé sur le court Suzanne-Lenglen. C'est vrai, Kerber ne jouait plus comme avant, coincée derrière sa ligne de fond. Mais "Caro" a continué, inlassablement, de faire des fautes.

Kerber : "Elle a eu de très bons résultats ces derniers mois"

Kerber, désormais retombée au 12e rang mondial, avait perdu au premier tour ces deux dernières années (notamment en 2017, lorsqu'elle était n°1). "Je suis restée focus sur mon tennis, je suis très contente, savoure-t-elle, avant de saluer poliment son adversaire locale. Elle a eu de très bons résultats ces derniers mois, ces dernières années. Elle est en progrès constants." Avant de saluer les fans, de manière tout aussi convenue. Inutile de vous préciser qu'il n'y a quasiment eu aucune réponse...

Il n'y a donc déjà plus aucun(e) Français(e) à Roland-Garros, dès le lundi. On se délectait d'avance du quart de finale contre Simona Halep, la reine de la planète. Cet échec nous servira de leçon comme il a servi, les années précédentes, pour un Lucas Pouille qu'on n'est même plus surpris de voir tomber au troisième tour face à Karen Khachanov. Le jour de l'élimination d'une autre Caroline, Wozniacki, la n°1 tricolore n'a profité de rien. Elle n'a même pas subi, elle a juste tout mis dehors. Rattrapée par la nervosité, Caroline Garcia a été incapable d'offrir un plan B, à défaut de plan A. Les "progrès constants" évoqués par Kerber ne sont pas encore suffisants.