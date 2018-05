Chung déclare forfait

Alors qu'il devait disputer cette semaine le tournoi de Lyon, Hyeon Chung a annoncé ce mercredi qu'il souffrait d'une blessure à la cheville l'obligeant à renoncer à la saison sur terre battue.

Le Coréen manquera donc également Roland-Garros, où il avait atteint l'an passé le 3e tour.

Vainqueur en fin d'année dernière du Masters NextGen, Chung, 20e mondial, avait disputé en début de saison les demi-finales de l'Open d'Australie.

