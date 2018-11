Dijon gagne le derby à Chalon

Dijon l'a emporté sur le parquet de Chalon-sur-Saône (81-89), ce dimanche lors du derby bourguignon comptant pour la 9e journée du championnat de France. La JDA a pu compter sur le match phénoménal de Ryan Pearson (27 points, 5 rebonds et 4 passes ) alors que Justin Robnson a flanché pour l'Elan (8 points et 9 passes mais 1/9 au shoot).

Les deux équipes affichent désormais le même bilan de 6 victoires et 3 défaites et sont sur le podium avec un succès de retard sur l'Asvel, leader.

