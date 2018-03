ASVEL: Watkins forfait, un pivot en renfort

L’ASVEL Basket annonce l'arrivée au sein de son effectif du pivot américain Cliff Alexander (22 ans, 2m08) pour pallier la blessure de Darryl WATKINS, opéré du genou ce mardi et forfait jusqu’à la fin de la saison. Une première expérience outre-Atlantique pour la natif de Chicago, dont le communiqué du club rhodanien décrit le parcours à travers une solide

carrière universitaire à Kansas, un court passage en NBA avec Portland (2015-2016) puis deux saisons convaincantes en G-League. Alexander qualifié même, sur la base de ses statistiques "très intéressantes" (16.2 points à 56.9% aux tirs et 0.8 contre en 23.3 minutes), de "l'un des pivots référence de sa génération".

"Son profil est très intéressant et nous a convaincus, assure le General Manager Yohann Sangaré. Il a tout pour être un joueur complet : il est efficace dans le jeu dos au panier, capable de tirer à mi-distance et dur sur l’homme. Nous attendons de lui qu’il amène toute son énergie et son agressivité des deux côtés du terrain. Maintenant, il va devoir s’adapter à une nouvelle équipe, un nouveau pays et un nouveau championnat. Et nous serons là pour l’aider à s’intégrer le plus rapidement possible au sein de l’équipe", conclut-il.