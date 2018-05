Lampard la joue comme Gerrard !

Le club de Derby County, sixième de Championship (deuxième division anglaise) cette saison, a officialisé la signature de l’ex-milieu de terrain pour trois ans.

L’objectif de l’ancien international anglais (39 ans) est clair: permettre aux Rams de jouer la montée en Premier League.

Lampard has joined the club on a three-year deal. #WelcomeFrank



More details https://t.co/DJLl5iihBH pic.twitter.com/EwTBQmd8XH