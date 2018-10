Wenger se prépare pour janvier...

Libre de tout engagement depuis l'été dernier et son départ d'Arsenal, Arsène Wenger se rapproche de plus en plus d'un retour sur les bancs de touche. De l'aveu même du principal intéressé, l'impatience s'est emparée de lui, et l'ancien manager des Gunners est prêt pour un nouveau challenge dès le début de l'année prochaine.

"J'ai acquis pas mal d'expérience durant mes 22 ans à Arsenal, à différents niveaux. Et j'ai maintenant beaucoup de propositions venant de toute la planète, explique le technicien français de 68 ans sur Sky Sports. Il y a des clubs, des sélections nationales, je pourrais aussi retourner au Japon. Je crois que je vais reprendre une nouvelle aventure au 1er janvier. Je me suis bien reposé, et je suis prêt à reprendre du service. Mais où ? Je ne sais pas encore...".