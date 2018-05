Wenger a déjà beaucoup d'offres...

Mercredi soir, Arsenal sera sur la pelouse de Leicester City pour le compte d'un match en retard de la 31e journée de Premier League. Le baroud d'honneur d'Arsène Wenger continue donc, avant une dernière rencontre à Huddersfield dimanche prochain. Il sera ensuite temps pour le technicien français de passer la main et d'abandonner ses Gunners, qu'il dirigeait depuis 1996. Apparu en conférence de presse ce lundi, l'Alsacien continue de faire le job et a notamment expédié les affaires courantes en évoquant la prolongation attendue de Jack Wilshere, le forfait de Santiago Cazorla pour la fin de saison malgré son retour récent à l'entraînement, et le retour de Laurent Koscielny pour le mois de décembre.

Mais l'ancien coach de l'AS Monaco ou du Nagoya Grampus Eight a aussi évoqué son avenir. Car à 68 ans, pas question pour le principal intéressé d'envisager la retraite. "Ce qui est certain, c'est que je vais rester actif. Mon cerveau réclame du travail et de l'activité, a-t-il expliqué. Voilà qui devrait pousser pas mal de clubs à tenter leur chance auprès de l'Alsacien, qui semble déjà crouler sous les demandes. "J'ai beaucoup d'offres, beaucoup plus que je ne pouvais en espérer, s'est amusé le Londonien d'adoption. J'ai la chance d'avoir une expérience incroyable en matière de management, je vais continuer à travailler, mais que vais-je faire ? Je n'en sais rien".

Et de l'aveu même du principal intéressé, pas question de s'en préoccuper pour l'heure. Arsène Wenger est totalement concentré sur les deux derniers matches de sa carrière à Arsenal, même si plus rien ne peut arriver à Alexandre Lacazette et consorts, qui participeront de nouveau à la Ligue Europa la saison prochaine. Ensuite, il sera temps pour le boss de songer à son avenir. Retrouvera-t-on Arsène Wenger sur un banc de touche, en qualité d'entraîneur ou de sélectionneur, ou préférera-t-il un poste moins exposé de directeur technique ?