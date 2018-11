Une femme nommé à la tête de la Premier League

Il y avait Nathalie Boy de la Tour à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP) depuis 2016. Il y aura bientôt Susanna Dinnage au poste de Directrice exécutive de la Premier League. L'annonce de cette arrivée a été faite mardi par la PL et c'est une grande première, puisque l'actuelle présidente d'Animal Planet, chaîne du groupe américain Discovery, va devenir la première femme à ce poste. L'heureuse élue succédera en début d'année prochaine à Richard Scudamore, qui aura été l'inamovible patron de la ligue anglaise durant 19 ans.

Pour le président de Chelsea Bruce Buck, qui avait la charge de ce recrutement, "Susanna était le choix évident, étant donné son parcours dans la gestion d’entreprises complexes dans un contexte de transformation et de perturbation numériques." Le défi à relever est de taille pour la nouvelle venue dans une Premier League dont l'explosion des droits sous l'ère Scudamore n'est plus à démontrer entre les 770 millions d'euros lors de l'arrivée aux affaires de ce dernier, en 1999, et les 5,18 milliards d'euros pour la période 2019-2022 !

"I look forward to extending the success of the League for many years to come"



