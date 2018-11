Tottenham: Lloris et Sissoko titulaires

En déplacement sur le terrain de Crystal Palace samedi soir (18h30) en Premier League, Tottenham présente un onze avec quelques changements par rapport à l'équipe qui a joué cette semaine en Ligue des champions. Hugo Lloris, qui était suspendu contre le PSV Eindhoven (2-1), revient dans le but, alors que Moussa Sissoko fête sa sixième titularisation de suite en championnat dans le onze de Mauricio Pochettino. Si Harry Kane et l'ex-Parisien Lucas Moura sont bien présents, le Danois Christian Eriksen démarre sur le banc, tout comme Serge Aurier. Du côté de Palace, Mamadou Sakho est bien sûr titulaire en défense centrale.

Here's the #CPFC side to take on @SpursOfficial this afternoon! #CRYTOT pic.twitter.com/gHz9Hj7Shd