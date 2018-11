Ranieri promet de payer le McDo à ses joueurs

Un an et demi après son éviction de Leicester, Claudio Ranieri a retrouvé un poste en Premier League. Le manager italien aura pour mission de maintenir Fulham, actuel dernier du classement, après avoir conduit Leicester jusqu'à un improbable titre de champion.

Et Ranieri, dans sa conférence de presse, a indiqué qu'il ne fallait pas compter sur un nouveau miracle. "Il va falloir travailler dur, a lancé l'ancien entraîneur de Monaco et de Nantes. Ce qu'il s'est passé à Leicester, c'était du bonus, un conte de fées. Il ne faut plus penser aux miracles."

Ranieri veut améliorer la défense des Cottagers, et il compte adapter ses méthodes de Leicester, où il offrait des pizzas à ses joueurs après les matches où ils ne concédaient pas de buts. "La pizza ce n'est peut-être pas assez, a lancé le Mister. Peut-être que ce serait mieux que je les emmène au McDonalds."