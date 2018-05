Premier League: West Brom crucifie Tottenham et survit

Les Spurs ont perdu dans le temps additionnel sur la pelouse de West Bromwich (1-0), ce samedi lors de la 37e journée de Premier League. Livermore a surgit en toute fin de rencontre pour battre Lloris sur un corner après une tête repoussée par le gardien français (90e+3).

Un but tardif particulièrement important puisqu'il permet à Albion de rester en vie dans la course au maintien car Swansea s'est incliné à Southampton (1-0). Sans quoi la relégation était inévitable. Tottenham, quatrième, s'expose à un retour de Chelsea, cinquième, dans la course à la qualification en Ligue des champions.

Dans le même temps, Leicester s'est incliné à domicile devant West Ham (2-0) et Watford a battu Newcastle (2-1).