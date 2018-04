A 22 ans, Anthony Martial en a désormais marre d'attendre. L'attaquant de Manchester United, débarqué en Angleterre en août 2015 contre 60 millions d'euros, veut prendre son envol et ne compte plus perdre son temps à tenter de convaincre José Mourinho de lui laisser sa chance. Depuis plusieurs semaines, les tabloïds britanniques faisaient du joueur formé à l'Olympique Lyonnais un candidat au départ, la faute notamment à des relations quelque peu conflictuelles avec le Special One. Le technicien portugais reproche parfois un manque d'implication à son numéro 11, tant sur le replacement défensif en match que sur certaines séances d'entraînement.

Une offre prolongation refusée ?

Ajouter à cela des prestations en dents de scie, malgré des statistiques plutôt honorables au regard de la concurrence accrue avec des profils tels que Marcus Rashford, Jesse Lingaard ou Alexis Sanchez, et celui qui comptabilise 18 capes en Bleu est convaincu qu'il ne peut plus attendre. Or l'intéressé et son entourage auraient tout récemment refusé une offre de prolongation transmise par la direction du club. Cette prise de décision de la part d'Anthony Martial est un geste fort, dans la mesure où son bail actuel doit s'achever au 30 juin 2019.

De fait, il ne fait aucun doute que MU cherchera à le transférer au terme de l'exercice en cours. Un temps annoncé, sans doute à tort, sur les tablettes du FC Barcelone, le vainqueur de la Ligue Europa 2017 aurait plus sûrement des touches avec la Juventus Turin, Tottenham ou l'Atlético de Madrid. Reste à savoir à quel prix les Red Devils accepteront de laisser partir un joueur sur lequel ils avaient beaucoup investi mais dont la cote a chuté ces trois dernières années sur le marché...