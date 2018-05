Premier League: Liverpool assure, pas de C1 pour Chelsea

C'était l'un des seuls enjeux de cette ultime journée en Premier League : la course à la Ligue des champions. Liverpool (4e avant le match) n'avait besoin que d'une victoire pour valider son billet pour la prochaine C1 et la troupe de Jürgen Klopp ne s'est pas ratée face à Brighton à Anfield Road (4-0). Les Reds l'ont emporté grâce (entre autres) à quatre buts signés Salah (26e), Lovren (40e), Solanke (53e) et Robertson (85e) et terminent même cinq points devant Chelsea (5e).

Car dans le même temps, la troupe d'Antonio Conte a lourdement chuté sur le pré de Newcastle (3-0), encaissant des buts de Gayle (23e) et Perez (59e, 64e). Les partenaires de Kanté, Bakayoko et Giroud, tous titulaires à St James' Park, manqueront donc la Ligue des champions la saison prochaine et disputeront la Ligue Europa. A l'inverse de Tottenham, vainqueur de Leicester au terme d'un match fou (5-4) et qui termine officiellement au troisième rang.

Les joueurs de Mauricio Pochettino ont pu compter sur deux doublés de Kane (7e, 76e) et Lamela (49e, 60e) et d'un but contre son camp de Fuchs (53e) pour s'imposer, tandis que ceux de Claude Puel ont trouvé le chemin des filets par Vardy (4e, 73e), Mahrez (16e) et Iheanacho (47e).