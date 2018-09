Premier League: Arsenal enchaîne, Lacazette buteur

Après un début de saison marqué par deux ratés face à Manchester City (0-2) puis sur la pelouse de Chelsea (3-2), Arsenal s'est remis en selle. Pour preuve, ce dimanche, en clôture de la 6e levée de Premier League, les Gunners ont signé un quatrième succès consécutif, au détriment des Toffees d'Everton, emmenés notamment par Lucas Digne et Kurt Zouma (2-0).

Alexandre Lacazette a frappé le premier avant l'heure de jeu (56e), avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne signe le but du break seulement trois minutes plus tard (59e). Et voilà les Gunners qui dépassent Manchester United au classement pour revenir à hauteur comptable des Spurs de Tottenham à la 5e place.