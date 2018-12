Pourquoi Fellaini a tiré les cheveux de Guendouzi

A la 87e minute du très animé match de Premier League entre Manchester United et Arsenal (2-2), mercredi soir à Old Trafford, Marouane Fellaini a commis un acte d’antijeu qui aurait mérité un avertissement.

Car le Belge a délibérément stoppé une offensive des Gunners… en tirant les – longs - cheveux de Mattéo Guendouzi ! "Il y avait une petite pointe de jalousie je pense. Il ne digère pas, peut-être, le fait d’être passé aux cheveux courts, je pense", a réagi, avec le sourire, l’international espoirs au micro de RMC Sport.

Celui qui a abandonné son iconique coupe afro il y a quelques semaines s’en tire bien. Car l’arbitre de la rencontre, Andre Marriner, a uniquement accordé un coup franc aux hommes d’Unai Emery sur cette action. La fédération anglaise ne pourra donc se saisir de ce fait de jeu et le sanctionner a posteriori.

Ironie de l’histoire, Fellaini avait lui-même été victime d’une faute du même type lors de la saison 2015-2016, quand Robert Huth lui avait aussi tiré les cheveux. Et le défenseur allemand avait écopé de trois matches de suspension après-coup, comme son adversaire, qui avait réagi en lui mettant un coup de coude. "On dirait que je lui ai bien appris", a réagi l’ancien joueur de Leicester sur Twitter.

Looks like i taught him well..#playon pic.twitter.com/JxbIitFLXw