MU utilise une photo de Messi pour former ses jeunes

Le centre de formation de Manchester United ne manque pas d'idée pour motiver les jeunes joueurs et surtout leur permettre de garder les pieds sur terre. Ainsi, selon The Times, en plus des réunions pour les prévenir des dangers de la vie d'un jeune footballeur et des erreurs à ne pas commettre, les formateurs des Red Devils utilisent une photo de Lionel Messi qui nettoie ses chaussures dans le vestiaire d'Upton Park après un match avec la sélection argentine. Autre exemple, dans les équipes de jeunes, seules les chaussures noires sont admises...