MU n'arrive pas à suivre

Même Alex Ferguson n’a rien pu faire. Fêté pour son grand retour à Old Trafford, l’iconique entraîneur écossais, victime d’une hémorragie cérébrale début mai, n’a pu faire bénéficier son ancien club du fameux "Fergie Time", synonyme de victoire arrachée dans le temps additionnel, samedi après-midi lors du match nul concédé par Manchester United contre Wolverhampton (1-1).

Un résultat décevant pour les Red Devils qui, s’ils montent provisoirement au cinquième rang, accusent désormais huit points de retard sur Liverpool, vainqueur de ses six premiers matches après son facile succès contre Southampton (3-0), et six sur leurs voisins de City, qui ont fait voler en éclats Cardiff (0-5). Et Chelsea, qui se déplace à West Ham dimanche, peut revenir à hauteur des Reds.

Mourinho: "Le résultat est juste"

Autant dire que c’est une très mauvaise opération pour José Mourinho, qui retrouvait sur le banc d’en face son ancien gardien à Porto, Nuno Espirito Santo, lors d’un match où c’est un autre ancien Dragon, Joao Moutinho, qui a inscrit le but égalisateur à la 53e minute après une perte de balle de Paul Pogba. Etincelant en Ligue des champions face aux Young Boys, le champion du monde avait pourtant été décisif, avec une passe particulièrement inspirée pour Fred sur l’ouverture du score (18e).

Mais comme ses coéquipiers, l’ancien Turinois s’est montré incapable de faire la différence dans la dernière demi-heure face au vaillant promu, alors qu’Alexis Sanchez et, surtout, Romelu Lukaku sont eux complètement passé au travers. "Le résultat est juste. Ils méritent leur point et on mérite d’être punis et de ne prendre qu’un point. Ils ont mieux débuté en étant plus agressifs, ils avaient de meilleures intentions et je ne sais pas pourquoi, mais ils étaient plus motivés", concédait ensuite l’entraîneur portugais pour la BBC. Un Mourinho bien conscient que ces deux points perdus pourraient coûter très cher en fin de saison…