Il y a encore quelques jours, les médias anglais se faisaient l'écho qu'Antonio Conte était bien parti pour finalement rester aux commandes... D'une part le manager de Chelsea n'a pas trouvé de porte de sortie à sa convenance, et d'autre part la direction du club londonien n'était apparemment pas décidée à se délester de plusieurs millions d'euros, entre les indemnités de licenciement de l'ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra, et celles à verser au Napoli pour débaucher Maurizio Sarri. Mais nos confrères britanniques étaient vraisemblablement mal informés...

"Sarri est sur le point de s'engager avec Chelsea, ce sera même peut-être fait d'ici ce soir" Aurelio De Laurentiis

Quid du cas Conte ?

En effet, Aurelio De Laurentiis a ouvertement communiqué sur l'avenir de celui qui est encore son entraîneur au SSC Naples, ce alors que Carlo Ancelotti avait déjà été engagé pour lui succéder. "Sarri est sur le point de s'engager avec Chelsea, ce sera même peut-être fait d'ici ce soir, a expliqué à la presse italienne le président des pensionnaires du San Paolo. Mes avocats sont en train de tout finaliser". Autrement dit, plus rien n'entrave désormais la signature d'un coach dont la cote n'a cessé de grimper depuis trois ans, de l'autre côté des Alpes et à travers l'Europe, surtout pour son travail accompli au côté de Marek Hamsik et consorts.

Naples va donc pouvoir préparer plus sereinement l'exercice à venir, avec un seul technicien à la tête de son équipe première. Désormais, c'est Chelsea qui va devoir gérer l'épineux cas Antonio Conte, qui devrait toucher un salaire annuel de 10 millions d'euros jusqu'au terme de son bail au 30 juin prochain. Mais avec l'arrivée de Maurizio Sarri du côté de Cobham, le mercato va aussi pouvoir commencer véritablement chez les Blues...