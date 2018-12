Mercato-MU: Pour Mourinho, recruter Kane ou Eriksen est impossible

Alors que Manchester United, tenu en échec par Crystal Palace la semaine dernière (0-0) et difficile vainqueur des Young Boys mardi en Ligue des champions (1-0), va tenter de retrouver de la confiance samedi à Southampton, José Mourinho a déploré en conférence de presse l’évolution du football, et le fait qu’il est aujourd’hui "plus difficile d’acheter des joueurs de très haut niveau."

"Est-ce que Manchester United, de par son histoire et sa dimension, est un plus grand club que Tottenham ? Tottenham est un club incroyable mais tout le monde répondrait oui. Est-ce qu’on peut acheter les meilleurs joueurs de Tottenham ? Non. Le football a changé. Est-ce qu’on peut attirer Harry Kane ici ? Dele Alli ? Eriksen ? Son ? Non. Donc qui est le plus puissant maintenant ? Eux ou nous ?", a tonné l’entraîneur portugais.