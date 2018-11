Romelu Lukaku ne s’en sort pas. Resté muet face à Crystal Palace (0-0), l’international belge a en effet enchaîné un 11e match de rang sans marquer. Auteur de 4 buts en 16 matches depuis le début de saison, l’attaquant mancunien n’a plus inscrit le moindre but depuis le 15 septembre et une victoire contre Watford.

Et c’est encore pire à domicile, l’ancien Toffee n’ayant plus marqué à Old Trafford depuis le 31 mars dernier et la réception de Swansea. Soit près de 14 heures sans but.