Man City: Quand Guardiola remercie la pelouse

Vainqueur de Tottenham lundi soir à Wembley (0-1), Manchester City a enregistré un sixième match de suite sans prendre de but en Premier League. Cela fait quasiment deux mois que le gardien Ederson n'est pas allé chercher un ballon au fond de ses filets en championnat mais pour son entraîneur Pep Guardiola, le facteur chance est à prendre en compte.

"Aujourd'hui, c'était un peu exceptionnel. Lamela a eu une bonne occasion et à cause de la pelouse il n'a pas marqué, a avancé le technicien catalan en conférence de presse. Si la pelouse avait été en bon état, je suis presque sûr que Lamela, avec son pied gauche de qualité... (il coupe, ndlr). Avoir une meilleure occasion de but c'est impossible. Mais le ballon n'a pas bien rebondi et lui a échappé. "