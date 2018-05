Man City: Laporte titulaire, Mendy pas sur la feuille

Dernier match de la saison pour la Premier League et donc pour son champion Manchester City ce dimanche. Les Skyblues, qui se déplacent à 16 heures sur la pelouse de Southampton, présentent un 4-3-3 avec le trio Bernardo Silva - Raheem Sterling - Leroy Sané en attaque. En défense, si Aymeric Laporte fête son 12e match depuis son arrivée cet hiver (9 en championnat, 3 en Ligue des champions), Benjamin Mendy est lui absent. L'ancien Monégasque, qui n'a joué que 65 minutes depuis son retour il y a trois semaines (3 entrées), était attendu comme potentiel titulaire ce dimanche mais il ne figure même pas sur la feuille de match. Pour rappel, Didier Deschamps communiquera jeudi sa liste des 23 Bleus qui iront au Mondial en Russie en juin prochain.

City XI | Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Delph, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Bernardo, Sane, Sterling



Subs | Ederson, Walker, Kompany, Jesus, Zinchenko, Foden, Diaz



Presented by @HaysWorldwide #saintsvcity