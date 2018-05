Manchester City devrait se montrer moins gourmand que l’an passé sur le marché des transferts. Selon Pep Guardiola un à deux joueurs viendront renforcer l’effectif des champions d’Angleterre.

"Yaya (Touré) s’en va donc on doit le remplacer. Il y aura une ou deux recrues, pas plus. Peut-être qu’on ne me croira pas mais on n’a pas l’argent pour dépenser 350 millions d’euros chaque saison", a-t-il plaidé pour Sky Sports.