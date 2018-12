Man. City-Guardiola: "Je ne sais pas ce que Sané a mangé…"

Vainqueur 3-1 de Bournemouth samedi après-midi, Manchester City a pris provisoirement 5 points d’avance sur son dauphin, Liverpool, en tête de la Premier League.

"On a manqué de rythme en première période. Les gens pensent que c’est facile pour nous, mais ce n’est pas vrai. C’est pourquoi j’aime gagner de cette manière, a réagi Pep Guardiola sur le site des Citizens, avant de saluer les performances de Raheem Sterling, auteur du deuxième but, et de Leroy Sané, passeur décisif sur le troisième. Raheem Sterling a changé le match et Leroy Sané a aussi été fantastique. Je ne sais pas ce qu’il a mangé mais ce sera au menu pour les prochains matches !"