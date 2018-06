Liverpool: Un nouveau maillot extérieur violet

Ces dernières années, l'équipementier de Liverpool a pris l'habitude de proposer au club de la Mersey des maillots extérieurs originaux, et pas toujours du meilleur goût.

La saison prochaine, les Reds auront ainsi une deuxième tunique de couleur violette, avec du orange pour les logos et les sponsors. Audacieux.

Le maillot domicile, lui, sera bien évidemment rouge, et bien plus traditionnel.

Reds, club or country?



For fans of this incredible Club, there will only ever be one choice.



The #NBFootball @LFC 18-19 Away Kit is available globally now. #ThisMeansMore pic.twitter.com/ZiZjjqIWhN