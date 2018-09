Touché à un œil il y a une semaine en Premier League, Roberto Firmino porte désormais des lunettes de protection à l’entraînement du Liverpool. Il pourrait les utiliser samedi contre Southampton, lui qui est entré mardi soir pour donner la victoire aux Reds contre le PSG en Ligue des champions.

Firmino's new look has gone down a storm pic.twitter.com/l1XOP5wkTv