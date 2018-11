Liverpool: Fabinho et Firmino retrouvent le onze

Ce dimanche, dès 13 heures, le Liverpool FC accueille Fulham en match décalé de la 12e journée de Premier League. Et pour ce match, Jürgen Klopp opère quatre changements en comparaison de la dernière sortie des Reds, mardi dernier en Ligue des champions dans l'antre de l'Etoile Rouge de Belgrade (2-0). Joe Gomez, Xherdan Shaqiri, Fabinho et Roberto Firmino sont réintégrés en lieu et place de Joel Matip, James Milner, Adam Lallana et Daniel Sturridge.

Naby Keita, Dejan Lovren ou encore Jordan Henderson prendront place sur le banc de touche au coup d'envoi. Dans les rangs londoniens, Jean Michael Seri et Neeskens Kebano sont remplaçants, alors qu'André-Frank Zambo Anguissa et Maxime Le Marchand sont titularisés. Le onze de départ: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Shaqiri, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané.