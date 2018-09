La mauvaise habitude de Manchester United

La crise couve à Manchester United. A la peine en championnat, les Mancuniens ont en effet quitté la Coupe de la Ligue dès leur entrée en lice, éliminés à domicile aux tirs au but par Derby County, pensionnaire de Championship.

Une impression de déjà-vu pour MU puisque sur ses dix dernières éliminations en Coupe de la Ligue, les Red Devils ont été sortis à sept reprises par une formation évoluant au sein d’une division inférieure !

7 of the last 10 times Man Utd have been knocked out of the League Cup it has been by lower league opposition



06-07 v Southend

07-08 v Coventry

11-12 v Crystal Palace

14-15 v MK Dons

15-16 v Middlesbrough

17-18 v Bristol City

18-19 v Derby pic.twitter.com/15l6mCBjyS