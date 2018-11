Fulham: Quand Ranieri entraînait Jokanovic

Dernier de Premier League malgré un recrutement record, Fulham, qui reste sur une série de six défaites consécutives en championnat, s’est séparé mercredi de son entraîneur Slavisa Jokanovic, remplacé par Claudio Ranieri.

Ironie de l’histoire, le Serbe, lorsqu’il était encore joueur, avait été recruté par le technicien italien à Chelsea en 2000, et aura disputé 39 matches sous ses ordres avec les Blues, jusqu’à son départ en 2002.

39 - All 39 of Slavisa Jokanovic's Premier League appearances as a player came under Claudio Ranieri for Chelsea between October 2000 and April 2002. Replacement. pic.twitter.com/T5fFvVV2za