Evra rend hommage à Wenger

Remplaçant dimanche à l’Emirates Stadium, Patrice Evra a assisté depuis le banc de touche à la lourde défaite de son équipe de West Ham contre Arsenal (4-1), deux jours après l’annonce du départ d’Arsène Wenger.

Un entraîneur alsacien qu’il a salué, d’abord au bord de la pelouse, puis sur Twitter. "On danse, Arsène ? On a longtemps été rivaux mais le respect mutuel est énorme. Merci", a écrit l’arrière gauche sur le réseau social, en légende d’une photo des deux hommes.

Shall we dance, Arsene? Rivals over the years but massive mutual respect ✊ merci pic.twitter.com/gZV0sfQlJ4