City, une saison pleine de records !

Contrairement au PSG, champion précoce en Ligue 1 mais en roue libre en cette fin de saison, Manchester City n’a pas baissé le pied en Premier League. Assurés du titre depuis un mois, les hommes de Pep Guardiola ont fini par une dernière victoire lors de la 38e journée, dimanche à Southampton (0-1, but de Gabriel Jesus à la 94e minute). Voilà la barre des 100 points atteinte, ce qui n’avait jamais été réalisé dans l’histoire de l’élite anglaise.

Les Citizens ont réalisé de nombreux autres records en PL: la plus grande avance sur le 2e (19 sur Manchester United), la meilleure attaque (105 réalisations), la meilleure différence de buts (+79), le plus grand nombre de victoires (32), le plus grand nombre de matches remportés à l’extérieur (16), la plus grande série de succès consécutifs (18) ou encore le plus grand nombre de passes réussies dans un match (904).

Ultra-dominateur face à tous les adversaires du Royaume, car porté par le génie de Pep Guardiola, Manchester City se réjouira également de son bilan de 27 buts encaissés seulement. Alors que son football est basé sur la possession de balle, le coach catalan a néanmoins affirmé, un jour, que "l’organisation défensive est avant tout la pierre angulaire de ce que je veux mettre en place".

Enfin, on notera que le successeur de Chelsea n’a pas compté sur un buteur attitré, Sergio Agüero (21 réalisations) finissant bien loin de Mohamed Salah (32) et Harry Kane (30). Tous les joueurs offensifs ont évidemment apporté leur pierre à l’édifice et le classement des passeurs décisifs en témoigne: Kevin de Bruyne (16 assists) devance Leroy Sané (15) ainsi que David Silva et Raheem Sterling (11) dans le top 4…