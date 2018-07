Chelsea: Sarri succède à Conte

Quelques heures seulement après l'officialisation du licenciement d'Antonio Conte, Chelsea présente son nouvel entraîneur. Maurizio Sarri, l'ancien technicien de Naples, succède à son compatriote sur le banc des Blues, comme l'a annoncé le club anglais sur son site officiel. L'Italien de 59 ans s'est engagé pour trois saisons et va immédiatement participer à la tournée de sa nouvelle formation en Australie. Marina Granovskaia, bras-droit de Roman Abramovitch, s'est satisfaite de l'arrivée de Sarri. "Nous avons hâte que Maurizio apporte sa philosophie du football à l'équipe. Son équipe jouait l'un des plus beaux footballs d'Europe avec une approche offensive et du dynamisme".

Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!



Full story: https://t.co/qQwb5xZT3f#WelcomeSarri pic.twitter.com/DCNfoVCoz6 — Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 juillet 2018