Chelsea rate le coche

Dernière équipe des cinq principaux championnats européens encore invaincue après la défaite de la Juventus face à Manchester United mercredi en Ligue des champions (1-2), Chelsea avait l’occasion de s’emparer, au moins provisoirement, de la tête du classement de Premier League dimanche après-midi contre Everton.

Mais les Blues, pourtant largement dominateurs, n’ont pas su la saisir, concédant un match nul et vierge (0-0), après avoir déjà partagé les points à Stamford Bridge avec Liverpool et Manchester United depuis le début de saison. Ils n’ont pourtant guère été inquiétés par les Toffees, qui ont quasiment dû patienter jusqu’à l’heure de jeu pour cadrer leur seul et unique tir du match, sur une frappe de Sigurdsson détournée en corner par Arrizabalaga (56e).

Dans la foulée, Morata, ceinturé par Mina (58e), qui fêtait sa première titularisation en Premier League, réclamait un penalty, comme au contact de Digne (42e) puis face à Keane (77e), lui qui s’est aussi vu refuser logiquement un but pour une position de hors-jeu (71e). La plus grosse occasion de l’après-midi restera tout de même celle d’Alonso, servi par Hazard et qui a trouvé le poteau de Pickford (59e). Chelsea reste donc troisième, avec un point d’avance sur son futur adversaire, Tottenham.