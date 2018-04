Chelsea: Marcos Alonso risque gros...

Samedi dernier, Chelsea s'est imposé à Southampton (2-3) après avoir été mené de deux buts, et au cours de la partie, un incident a opposé Marcos Alonso à Shane Long. A la 43e minute de jeu, le latéral des Blues a violemment taclé l'attaquant des Saints, lui "cassant presque la jambe" d'après Mark Hughes. L'arbitre de la rencontre, Mike Dean, n'a pas sanctionné l'Espagnol, mais ce dernier est désormais poursuivi pour "conduite violente" par la FA, qui a pris connaissance des images.

Le défenseur londonien risque désormais trois matches de suspension, et pourrait donc manquer la demi-finale de FA Cup, une nouvelle fois contre Southampton, et les rencontres de championnat face à Burnley et Swansea City.