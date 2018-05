Chelsea: Kanté élu joueur de l'année

Si Chelsea risque de ne pas terminer dans le top 4 cette saison en Premier League, et donc de rater la prochaine Ligue des champions, peu de monde n'en tiendra rigueur à N'Golo Kanté. Le milieu de terrain français, titulaire 33 fois sur 37 en PL, a été élu cette semaine meilleur Blue de la saison par les supporters londoniens, lui qui avait été sacré l'an passé meilleur joueur du championnat par ses pairs et par les journalistes. A noter que les partenaires de l'ancien Caennais ont eux préféré voter pour le Brésilien Willian cette saison, tandis que le Danois Andreas Christensen a lui été élu meilleur jeune de l'année à Chelsea.

The @YokohamaCFC Player of the Year is... @nglkante! #CFCAwards18 pic.twitter.com/kR4FSA2mR5