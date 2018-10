Chelsea: Hazard regrette Mourinho

A l’occasion d’une interview donnée au média belge HLN, Eden Hazard est longuement revenu sur la période du titre de champion d’Angleterre glané en 2015 avec Chelsea. A cette époque, les Blues étaient entraînés par José Mourinho, avant que celui-ci ne soit débarqué 6 mois plus tard, pour cause de mauvais résultats.

Une décision du club, qu’Hazard regrette aujourd’hui : ''En 12 ans, je n’ai fait qu’une seule mauvaise saison et c’était durant ces 6 mois avec Mourinho, après le titre. C’était en partie de ma faute. Après le sacre, on lui avait demandé des vacances supplémentaires et j’étais revenu totalement hors de forme. Mais si l’on me demandait avec quel entraîneur j’aimerais retravailler, je dirais Mourinho. Je ne regrette pas grand-chose depuis le début de ma carrière, mais de ne plus pouvoir travailler avec lui à Chelsea en est une.'' Une belle déclaration qui devrait sonner joliment aux oreilles de l’intéressé.