Chelsea: Giroud et Kanté titulaires face à West Ham

Vainqueur de ses cinq premiers matches de Premier League, Chelsea vise un sixième succès de rang (exploit réalisé à deux reprises dans son histoire, lors des saisons 2005/06 et 2009/10). A cette occasion, les Blues (3e) se déplacent sur la pelouse de West Ham (17e). Kanté et Hazard seront présents, tandis que Giroud occupera la pointe de l’attaque londonienne.

Le onze de Chelsea : Arrizabalaga – Azpilicueta, David Luiz, Rudiger, Marcos Alonso – Jorginho, Kanté, Kovacic – Willian, Hazard, Giroud

Here is your Chelsea team today! #WHUCHE pic.twitter.com/D4WefmzGYl