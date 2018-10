Chelsea: Déjà un record pour Sarri !

Nommé à la tête des Blues cet été, Maurizio Sarri n’a pas manqué ses premiers mois avec Chelsea. A tel point que le technicien peut se targuer d’un premier record avec le club londonien.

Impressionnant vainqueur à Burnley (0-4), Chelsea a en effet enchaîné un dixième match sans défaite depuis le début de saison. Jamais un entraîneur des Blues n’avait réussi une telle performance lors de sa première saison au club. Les londoniens en sont à sept victoires et trois nuls - face à Manchester United, Liverpool et West Ham -, et pointent à la deuxième place du classement derrière les Reds.